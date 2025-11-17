Kuraklık nedeniyle Yozgat'ta buğday ekimi kasım ayına sarktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yozgatlı çiftçiler, yağışların gecikmesi nedeniyle buğday ekimine yılların alışkanlığı olan ekim ayında değil, bir ay gecikmeli olarak başladı.

Yozgat'ta yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, buğday ekiminin gecikmesine neden oldu.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, geciken ekimle ilgili olarak, her gecikilen günün bitkilerimizin gelişme gücünü zayıflatacağını söyledi.

Hububat üretiminde ilk 10 il arasında bulunan ve ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alan Yozgat'ta, yıllık ortalama 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat üretiliyor.

BUĞDAY EKİMİ İÇİN UYGUN NEM ORANI BEKLENDİ

Kent genelinde tarlalar uzun süre ekime uygun neme ulaşamayınca çiftçiler, her yıl ekim ayında tamamladıkları buğday ekimini bu sezon kasım ayının ortasına ertelemek zorunda kaldı.

Güngör Yılmaz, kuraklığın tarımsal üretimi çok yönlü etkilediğini söyledi.

Normal şartlarda ideal olarak geçen ay içerisinde ekimin yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kışlık dediğimiz bitkilerin ekim işlemlerinin en geç ekim ayının ikinci yarısında tamamlanması lazım. Bunun için de yağışlara ihtiyaç var. Toprağın belli ölçüde nemli, tav dediğimiz kıvama gelmiş olması lazım. Bunu sağlayan yağışlardır. Eğer yağışlar yeterli olmazsa toprak tava gelmiyor. Dolayısıyla kışlık ekimler için iyi bir tohum yatağı hazırlayamamış oluyoruz." diye konuştu.

"HER GECİKEN GÜN BİTKİLERİMİZİN GELİŞME GÜCÜNÜ ZAYIFLATACAKTIR"

Tohumun ekildikten sonra çimlenip bitki oluşabilmesi için mutlaka toprakta nem olması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bunu da yağışlar ya da sulama suyunun sağladığını ifade etti.

Yağışlara mutlak anlamda ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yılmaz, yağışlar gelmediğinde ya da geciktiğinde bu defa ekim zamanının da geciktiğini dile getirdi.

Adından da anlaşılacağı üzere "ekim" ayında tohumun toprakla buluştuğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Bu ay içerisinde ekim işlemlerini, tohumu toprakla buluşturmamız, düzgün, sağlıklı, birim alanda yeterli sayıda bitkilerin çıkışını gerçekleştirmemiz ideal olanıdır. Her geciken gün bitkilerimizin gelişme gücünü zayıflatacaktır. Daha cılız, daha zayıf bitkilerin kışa girme oranını, ihtimalini artıracaktır. Çünkü şimdi yağış olsa eksek bitki çimlenip toprak üstüne çıksa bile sıcaklıklar düşecektir. Düşük sıcaklık da bitkilerin yavaş gelişimine dolayısıyla kışa yine zayıf girmesine sebebiyet verecektir.

“BU YIL BUĞDAY EKİMİNDE GEÇ KALDIK”

Merkeze bağlı Lök köyünde çiftçilik yapan Atila Ertuğrul ise bu yıl buğday ekimini, önceki yıllara göre daha geç yaptıklarını söyledi.

Her yıl ekim işlemini, ekim ayının 15'ine kadar tamamladıklarını anımsatan Ertuğrul, "Bu yıl kasımın ortalarını buldu. Bunun sebebi de son zamanlardaki kuraklıktan dolayı yağışların az olması. Bir de bahar aylarında don olayı olunca ekinler etkileniyordu. Bu yıl biraz geç ekim yaptık. Hayırlısı bakalım, inşallah güzel olur diye üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Çiftçi Ahmet Karadaş da küresel ısınmanın yağış rejimlerini bozarak bazı bölgelerde uzun süren kuraklıklara neden olmasıyla bu yıl buğday ekimini kasım ayında yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.