Küresel ısınmanın AB tarımına etkisi: 28,3 milyar euroluk kayıp

AA

Tarım üreticilerinin alışkın olduğu mevsimler ve üretimin şartları yavaş yavaş değişiyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) tarım sektörünün kötü hava koşulları nedeniyle yılda 28,3 milyar avro kayıp yaşadığı bildirildi.

AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yaşanan olumsuzlukları "Sigorta ve Risk Yönetimi AB'de Tarım İçin Araçlar" adlı çalışma ile ortaya koydu.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YÜZDE 6'LIK KAYIP

Çalışmada, AB üyesi 27 ülkenin kuraklık gibi çeşitli olumsuz hava olayları nedeniyle yılda mahsul ve hayvancılık üretimlerinin yıllık bazda ortalama yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi.

AB ülkelerindeki tarım sektörünün kötü hava koşulları nedeniyle yıllık kaybının 28,3 milyar euroyu bulduğuna dikkati çekilen çalışmada, bunun 17,4 milyar euroluk kısmının mahsul, 10,9 milyar euroluk kısmının da hayvancılık kaynaklı kayıp olduğu ifade edildi.

AVRUPA'DA KURAKLIK CİDDİ RİSK

Çalışmada, AB ülkeleri genelinde tarımda iklim riskinin yüzde 50'den fazlasının kuraklık kaynaklı olduğuna ve bu alana daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret edildi.

Kuraklık, don, dolu ve aşırı yağışların AB genelinde iklimle ilgili tarımsal kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine neden olduğu kaydedilen çalışmada, AB'de iklim kaynaklı çiftlik kayıplarının yalnızca yüzde 20 ile yüzde 30'unun sigortalı olduğu, bu zararları azaltmak için tarımsal sigortaların daha da yaygınlaştırılması gerektiği bildirildi.