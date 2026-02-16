Küresel konut fiyatlarında sert ayrışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin veriler, küresel konut piyasasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

Sermaye, yüksek getiri sunan Güney Avrupa ve Körfez ülkelerine yönelirken Asya’nın bazı büyük ekonomileri ile Kuzey Amerika’da düşüş dikkat çekti.

Veriler, küresel konut piyasasında “güneş kuşağı” olarak adlandırılan turizm ve yabancı yatırım odaklı ülkelerin yükselişte olduğunu, büyük ve doymuş ekonomilerde ise düzeltme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

AVRUPA İKİYE BÖLÜNDÜ

Avrupa’da en güçlü artış, Güney ve Doğu ülkelerinde görüldü.

Portekiz’de konut fiyatları, bir yılda yüzde 23,6 artarak küresel ölçekte en yüksek yükselişi kaydetti. Arz sıkıntısı ve yabancı yatırım talebi, fiyatları yukarı taşıdı.

Romanya yüzde 14,9, Litvanya ise yüzde 11,3 artışla çift haneli yükseliş yaşayan ülkeler arasında yer aldı.

Buna karşılık Kuzey Avrupa’da daha sınırlı bir tablo var. Norveç’te fiyatlar yüzde 5,9, İsviçre’de yüzde 4,5 artarken, İsveç’te artış yüzde 0,8’de kaldı.

ASYA’DA ÇİN BASKISI

Asya’da ise düşüş eğilimi öne çıktı. Çin’de konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 8,5 geriledi. Gayrimenkul sektöründeki borç sorunları piyasayı baskılamaya devam ediyor.

Tayvan’da düşüş yüzde 3,7 oldu.

Bölgede sınırlı artış gösteren ülkeler de var. Singapur yüzde 3,3 artışla pozitif ayrışırken Güney Kore ve Tayland’da artış yüzde 1’in altında kaldı.

KUZEY AMERİKA’DA DÜZELTME

Kuzey Amerika’da en dikkat çekici gelişme Kanada’daki düşüş oldu. Konut fiyatları bir yılda yüzde 6,2 geriledi. Yüksek faiz oranları ve alım gücü sorunu piyasada düzeltmeye yol açtı.

Buna karşılık Orta Amerika ve Karayipler’de güçlü artışlar görüldü. Kosta Rika’da fiyatlar yüzde 10,3, Dominik Cumhuriyeti’nde yüzde 10,2 yükseldi.

Güney Amerika’da ise daha dengeli bir tablo var. Brezilya yüzde 4,6, Kolombiya yüzde 4,5 artış kaydetti.

KÖRFEZ’DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Orta Doğu’da Birleşik Arap Emirlikleri (özellikle Dubai), yüzde 12,9’luk artışla dikkat çekti. Lüks konut talebi fiyatları destekledi.

Katar’da fiyatlar yatay seyrederken Kuzey Afrika’da Tunus, yüzde 6,1 artışla pozitif ayrıştı.

EN ÇOK ARTAN VE DÜŞEN ÜLKELER

2025’in son çeyreğinde konut fiyatlarında en yüksek artış Portekiz’de görülürken, en sert düşüş Çin’de yaşandı.

Kanada da gerileyen büyük pazarlar arasında yer aldı.



