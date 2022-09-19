Küresel piyasalar merkez bankaları kararlarından önce negatif seyirde

Bu hafta ülkelerin merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Yeni veriler açıklandıkça yatırımcıların hareketleri belirginlik kazanacak.

Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca negatif seyir etkili oldu.

Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği bekleniyor.

Bu hafta faiz kararı alacak merkez bankaları

Bu kapsamda, bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

Dolar endeksi 109,6

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,6 artışla 109,6'dan kapanmasının ardından bugün 109,9'a yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,45'te dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni haftaya da satıcılı başladı.

Avrupa borsaları düşüşte

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,66, Franca'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Endeksler, geçen hafta genelinde ise ortalama yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

Euro/dolar paritesi 0,9990

Euro/dolar paritesi haftaya yüzde 0,2'lik azalışla 0,9990'dan başlarken, endeks vadeli kontratlar da yeni günde satıcılı seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı 90,8 dolar

Çin'de talebin artacağı beklentileri ile Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2'lik artışla 90,8 dolara çıktı.

Bugün Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japon yeni dolar karşısında gerilemeye devam etti. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde ise geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satıcılı bir seyir izledi ve haftalık bazda yüzde 4,09 değer kaybederek 3.377,33 puandan kapandı.

Dolar/TL paritesi 18,2740

Dolar/TL paritesi geçen hafta yüzde 0,1'lik artışla 18,2555'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasada 18,2740'tan işlem görüyor.