Kuşadası'na 2 günde 16 bin turist geldi

Son 2 günde 12 kruvaziyer yanaşan Kuşadası, 16 bin turist ile 5 bin 800 personel ağırlıyor.

Kurban Bayramı'yla birlikte tatil beldelerinde doluluk oranları rekor seviyelere çıktı.

Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla yerli turistlerin akınına uğrayan Kuşadası, bir yandan da kruvaziyerleri ağırlıyor.

2 günde 12 gemi

DHA'nın haberine göre Ege Port Limanı'na bayramın son 2 gününde 12 kruvaziyer demirledi.

Gemiden inen turistlerin bir bölümü tur kapsamında Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Turistlerin büyük bölümü ise ilçede kalarak alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası'na bayramın 3'üncü ve 4'üncü gününde toplam 12 kruvaziyerle 16 bin turist ile 5 bin 800 personelin geldiğini söyledi.

8 bin turist daha gelecek

Esnafın çifte bayram yaşadığını belirten Güngör, "Yarın limana yanaşacak olan 2 kruvaziyerle 8 bin turist daha gelecek" dedi.

























