LPG firmalarından lisans yenileme bedelleri ile ilgili talep

Lisans yenileme bedeli geçen ay belirlendi. Ancak buna rağmen küçük ölçekli firmalar, bu yıl iş yapamadıkları için açıklanan rakamın tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Özellikle Anadolu'daki küçük firmalar, yoğun şekilde lisans yenileme bedelinin satış miktarına göre belirlenmesini istediklerini ve bu bedeli ödemekte zorluk çektiklerini belirtiyor.

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Atalay Armutçu, bu yıl birçok LPG firmasının 15 yıllık lisans süresinin bittiğini ve lisansların yenileneceğini belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tüm şirketler için standart olarak belirlenen 190 bin 400 liralık lisans yenileme (vize) bedelinin şirketlerin satış hacimlerine göre olmasını talep ediyoruz. Anadolu'daki birçok firma bu bedeli ödemekte oldukça zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

EPDK'NİN VİZE BEDELLERİNE İLİŞKİN KURUL KARARI GEÇEN YAYINLANDI

Armutçu, yaptığı açıklamada, elektrik ve doğalgaz piyasasındaki lisans bedellerinin hacme göre belirlendiğini belirterek EPDK'nin vize bedellerine ilişkin kurul kararının geçen ay Resmi Gazete'de yayınlandığını anımsattı.

Vize bedelinin tüm firmalar için 190 bin 400 lira olarak belirlendiğini kaydeden Armutçu, "Bu tutar, bazı firmalar için oldukça düşük fakat Anadolu'daki küçük firmalar için oldukça yüksek bir bedel. LPG piyasasında dağıtıcıların satış hacimleri arasında uçurum var." diye konuştu.

Armutçu, yaklaşık 50 şirketin 15 yıllık lisans süresinin bu yıl içerisinde dolduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“VİZE BEDELİNİN ŞİRKETLERİN SATIŞ HACİMLERİNE GÖRE OLMASINI TALEP EDİYORUZ”

"EPDK tarafından tüm şirketler için standart olarak belirlenen 190 bin 400 liralık vize bedelinin şirketlerin satış hacimlerine göre olmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi salgından önce EPDK'ye ilettik fakat bir gelişme olmadı. Tekrar EPDK'ye başvurduk ve bu konuda görüşmeyi umuyoruz. 60 gün içerisinde olumsuz cevap alırsak ombudsmana gideceğiz. Anadolu'daki birçok firma bu bedeli ödemekte oldukça zorlanıyor.

BU YIL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR

Bu yıl salgın dolayısıyla satışlarda ciddi düşüş yaşandı. Özellikle Anadolu'daki küçük firmalarımız yoğun şekilde böyle bir talepleri olduğunu ve bu bedeli ödemekte zorluk çektiklerini bize iletti."