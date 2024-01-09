Mahinur Özdemir Göktaş: Ocak ayına ait yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlı ve engellilerin ocak ayı maaşlarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Yapılan ödemelerin toplam tutarı 3,2 milyar lira olarak açıklandı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engellilerin ocak ayı maaşlarının hesaplara yatırıldığını aktardı.

Bakan Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplarda"

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık.

"Yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak"

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)