Manisa'ya domates üretimi için jeotermal sera yatırımı

Manisa'nın Kula ilçesinde 95,4 milyon liralık yatırımla yıllık 2 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal seranın kurulumuna başlandı.

Jeotermal sera yatırımları tarımsal üretimi artırmak için son zamanlarda sıklıkla tercih edilmeye başlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde de bu amaç doğrultusunda 95,4 milyon liralık yatırımla yıllık 2 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal sera kuruluyor.

Yatırımın amacı yerel kalkınmayı öncelemek ve dünyada gıda krizinin yaşandığı günümüzde üretime katkı sağlamak.

Atıl sıcak su kaynakları devreye geçiyor

Atıl sıcak su kaynaklarının kadın ve gençlere istihdam sağlayabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Jeotermal Sera" projesi hazırlandı.

Zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor

Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede kurulacak 50 bin metrekarelik sera için zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

182 metreden çıkan su yıllardır atıl duruyordu

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Şehitoğlu Mahallesi'nde pompa kullanmadan 182 metreden çıkan termal suyun yıllardır atıl durumda olduğunu belirtti.

Toplam 135 bin metrekare alanda 50 bin metrekarelik jeotermal sera kurulacak

Bu kaynağın doğru şekilde kullanımı için yapılan hazırlık çalışmalarının ardından sera yatırımı için düğmeye bastıklarını ifade eden Tosun, toplam 135 bin metrekare alanda 50 bin metrekarelik jeotermal sera kurulacağını söyledi.

Hedef yılda 2 bin ton domates üretmek, 100 kişilik istihdam sağlamak

AA'nın haberine göre yatırımın 95,4 milyon liraya mal olacağını, sığ sondajlardan elde edilen saniyede 100 litre ve 65 derecelik suyla ısıtılan serada domates üretileceğini kaydeden Tosun, yılda 2 bin ton domates üretilerek yaklaşık 100 kadın ve gencin istihdam edilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Yatırımcılar için cazibe noktası olmak planlanıyor

Tosun, serada üretimin 15 ay sonra başlamasını planladıklarını anlatarak, sera sayesinde bölgede işsizliğin azaltılmasını ve diğer yatırımcılar için cazibe noktası oluşturulmasını öngördüklerini bildirdi.