Mardin turizmde rekor kırdı: 10 ayda 950 bini konaklamalı 3,5 milyon ziyaretçi

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kentte, artık yılın her mevsiminde turizm hareketliliği yaşanıyor.

Mardin Kalesi'nin eteklerindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

YENİ OTEL VE KONAK YATIRIMLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet verirken, yeni otel ve konak yatırımları da artış gösterdi.

Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.

KENTİ YILIN İLK 10 AYINDA 3,5 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

Kentte çekilen popüler dizinin etkisiyle turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayılırken, restoranlarda sunulan yöresel lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"MARDİN TURİZMİ ARTIK 12 AYA YAYILDI"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentin artık yıl boyunca ziyaretçi ağırlamaya başladığını ifade ederek, şu sözleri kullandı:

2024 yılında yaklaşık 900 bin konaklamayı sağladık. Yaklaşık 3 milyona yakın da giriş ve çıkışlarımız oldu. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Mardin turizmini 12 aya yaymaktı. 2012 yılından beri süre gelen çalışmalar, tanıtımlar ve dizi çekimlerinin de katkılarıyla 12 aya yaydık. Şu an sadece yaz veya bahar sezonlarında değil, kış sezonunda bile talepler var. Ciddi misafir talepleri var.

"HEDEF YIL SONUNA KADAR HEDEF 5 MİLYON ZİYARETÇİ"