Marmarabirlik'in üreticilere son ödeme tarihi belli oldu

AA

Bu yıl zeytinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi yakalandı.

2024-2025 ürün alım kampanyasında, 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

YÜÇDE 50 ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olarak ödendi.

SON ÖDEME 25 NİSAN'DA

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına son yüzde 25'lik ödemeyi 25 Nisan'da yapacağını duyurdu.

ÖDEMELERİN KALAN KISMINI YAPILACAĞI TARİHLER

Ödemelerin kalan kısmının yarısını 21 Şubat'ta ödeyen birlik, son dilim ödemesini ise 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK REKOLTESİ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin olduğu bu yılda, rekolte beyan alımlarının 16 Eylül 2024 tarihinde başlayıp, 16 Ekim 2024 tarihinde sona erdiğini kaydetti.

AVANS VERİLEN ÜRETİCİYE AVANS FARKI YATIRILIYOR

Asa, böyle zor bir yılda hem üreticiyi hem de Marmarabirlik'i korumak adına avans fiyat ile ürün alımlarına başlandığını, gelişen piyasa koşullarına göre hasat sonunda avans fiyat farkı verildiğini ifade etti.