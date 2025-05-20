Mayıs ayı SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor

AA

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem veriliyor ve çocukların farklı ihtiyaçları gözetilerek hizmetler çeşitlendiriliyor.

Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalışılıyor.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri amacıyla planlanıyor.

Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocuklar, ailelerinin yanında ve sosyal çevresinde destekleniyor.

1 MİLYAR 227 MİLYON LİRALIK DESTEK

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesi hesaplara yatırıldı.



