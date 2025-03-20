Mehmet Şimşek: 2024'teki işsizlik oranı, son 12 yılın en düşüğü

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,7

İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

"12 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranının, son 12 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu açıkladı.