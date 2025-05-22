AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da Finansal Okuryazarlık Günü programında konuşarak "Finansal okuryazarlık demek; sağlıklı, ekonomik karar alabilme yeteneği demek." şeklinde bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu açıklayarak, "2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek, bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir." dedi

Şimşek, konuşmasında 2025 yılında enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve çalışmalarının bu yönde süreceğini açıkladı.

"CARİ FAZLAYI KONUŞACAĞIZ"

"Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız." diyen Bakan Şimşek, bu sene de cari açığın nispeten düşük kalacağını, petrol fiyatlarının bu noktada destekleyici olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek'in sunumundan öne çıkanlar:

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Finansal okuryazarlık demek; sağlıklı, ekonomik karar alabilme yeteneği demek. Biz program perspektifini toplumla paylaşacağız, kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğinde.



Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ilk çeyrekteki yönlendirmelere rağmen ikinci yarıda vatandaşlarımızın yurt içi yerleşik firmaların tercihlerini TL'den yana yaptığını görmeye başladık.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ"

Önümüzdeki döneme baktığımız zaman yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Türkiye giderek daha fazla yenilenebilir enerjiden ihtiyacını karşılıyor. Petrol üretimini hızlandırıyoruz.

CARİ AÇIK