Mehmet Şimşek: Artan enerji maliyetleri enflasyon beklentisini olumsuz etkiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini ve 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu bilgileri verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.

Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,22 puan arttı.

Yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için 0,8 puan yükseldi.

Yıllık enflasyon beklentileri hane halkı için 1,67 puan artış gösterdi.

Yıllık enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı aylık 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre, hane halkının yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti.

Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.