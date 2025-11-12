Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırımlar 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın zirvesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Değerlendirmesini sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapan Bakan Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkat çekti.

"EYLÜLDE YILLIK CARİ AÇIK 20,1 MİLYAR DOLAR OLDU"

Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmenin beklendiğini belirten Şimşek, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti.

"DOĞRUDAN YATIRIMLAR SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"