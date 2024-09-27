Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız çalışıyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OVP'nin ekonomiye olumlu etkileri olduğunu belirterek, programın olumlu yansıdığı alanları aktardı. Şimşek, enflasyon düşünce finansa erişimin kolaylaşacağını belirterek, karamsarlığa gerek olmadığının altını çizdi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de yaptığı sunumda Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını belirterek, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirterek, 2026'da enflasyon hedefinin tek hane olduğunu aktardı.

Bakan Şimşek, enflasyonun düşerek finansa erişimin artacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonda düşüş başladı ve devam edecek. Kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecindeyiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Gelecek sene hedefimiz enflasyonu yüzde 20'nin altı yüzde 17,5 olmasını sağlamak. 2026'da enflasyon hedefi tek haneye indirmek.

"KARAMSARLIĞI GEREK YOK"

Hayat pahalılığının farkındayız. Finansa erişimin zorluğunun farkındayız. Bunların hepsi geçici. Bu program sayesinde enflasyon düşecek ve ertesinde finansa erişim olacak. Dolayısıyla karamsarlığı hiç gerek yok.

Hayat pahalılığı enflasyon gelir dağılımına bozuyor. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek gelir dağılımı artıracağız. Enflasyon düşmeye başladı, bütçede disiplini sağladık. Pek çok şeyi yönetilebilir düzelte çektik. Programımızda önemli sonuçlar aldık, almaya da devam edeceğiz.

Bakan Şimşek'in sunumunda öne çıkanlar:

TÜRKİYE DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

AK Parti yönetimi 20 yılda ne yaptı diye hatırlatmak istiyorum. 2002 yılını 100 alsanız sonra da Türkiye dünyada nereye gitti diye baksanız, reel olarak Türkiye 300 olmuş, dünya 210 olmuş, AB 136 olmuş. Türkiye daha hızlı büyümüş. Milli gelire oranla yükselme var.

TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ YERİ

İhracatımız 7 kat, ithalatımız 6 kat attı. Küresel ihracattaki payımız da artarak dünya ticaretinden daha fazla yol aldık. Turist sayısında dünyada ilk 5'deyiz. Güneş panelinde Avrupa'da 5'inci sıradayız. Toplam savunma ihracatındaki payda dünyada 11'inciyiz. Savunma sanayinde millileşme yüzde 80'e çıktı.

"REZERV KONUSUNU ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Merkez'in rezervleri şu anda 156 milyar doların üzerine çıkmış. Net rezervlerdeki artış daha dramatik. Net rezervler 90 milyar dolardan fazla arttı. Rezerv konusunu endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Rezerv yeterliliğinde biz çıktık, rezerv yeterliliği sağladık.

-Program çalışıyor mu çalışmıyor mu onu anlatacağım. Enflasyon bandının üst seviyesi yüzde 42. Bütçe açığı deprem nedeniyle geçen sene yükseldi, bu sene de depremin etkisi de vardı, bu sene de yüksek. Önümüzdeki sene de yüzde 3 ve altına yaklaşacağız. Bu program çalışıyor. Olmayan bir program nasıl sonuç üretiyor, onu anlatayım. Cari açık geçen sene 57 milyar dolara çıkmıştı, 20 milyar doların altına geriledi.

-KKM geçen sene ağustosta zirveyi buldu. 144 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. KKM'den 98 milyar dolarlık düşüş var. TL'ye güven arttı.

-EYT, deprem benzeri uygulamalar yapılmış. Biz tedbir aldık ve bunun sayesinde bütçe açığını yüzde 5,2'ye düşürdük. Bunun da 3'te 2'si deprem kaynaklı. Deprem harcamaları bir kerelik, önümüzdeki sene bu rakam yatırımlara harcanacak.

-Türkiye'nin risk primi düştü. 700 baz puanın üzerine çıkmıştı, şu anda 270 baz puan civarında.

-Dünyada üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu birden Türkiye'nin notunu artırdı.

-Sanayide katma değeri yükseltmek için çeşitli programlarımız var. 10 yıl vadeli iki yıl ödemesiz kredi imkanı sunuyoruz.

-Enerji dönüşümü bizim için çok öncelikli bir alan.

-Yapay zekanın verimliliği artırmak gibi muazzam bir potansiyeli var. Çalışmalar yürütüyoruz. Ciddi bir şekilde yatırım yapacağız.

-Öğrencilerin burs miktarını 44 kat artırdık.

-Türkiye'de havaalanına sayısı 26'dan son hazırlıkları sürenlerle birlikte 60'a çıkmış olacak.

-Dijital alt yapıya yatırım yaptık.

-Geniş bant, internet aboneliği ve fiber ağ uzunlukları arttı.

-Fabrika sayısı OSB'lerde 11 binden 58 bine çıktı.