Mehmet Şimşek: Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün haziran ayına dair sektörel enflasyon beklentilerine paylaştı.

Buna göre 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53,0 seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabı üzerinden bu verileri değerlendiren bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

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