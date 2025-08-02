Mehmet Şimşek, ihracat rakamlarını değerlendirdi: Tarihin en yüksek aylık seviyesi

Türkiye'nin temmuzda altı ayrı alanda rekor kırdığı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 25 milyar dolara ulaşıldığı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verileri sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle değerlendirdi:

"İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI"

İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

"BAŞARIMIZIN GÖSTERGESİ"

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"