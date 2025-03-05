Mehmet Şimşek: İhracatta iki aydaki artış yüzde 2,1 oldu

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan şubat ayı ihracat verisini sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, mesajında, ihracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artışın yüzde 2,1 olduğunu aktardı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ DIŞ TİCARET DENGESİ İYİLEŞTİ

Mehmet Şimşek, açıklanan Türkiye'nin şubat ayı enflasyonuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

"CARİ DENGE DEVAM EDECEK"

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğalgaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

"DESTEKLER ARTIRILIYOR"