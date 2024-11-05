Mehmet Şimşek: Kira sözleşmeleri artık hızlı, kolay ve güvenilir

Haber Merkezi

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması dönemi dün başladı. Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, vatandaşların kullanımına açıldı.

Daha önce de bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağı, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceği belirtilmişti.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemle ilgili şu açıklamada bulundu:

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!

UYGULAMAYA DÜN GEÇİLDİ

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra hizmetin ilk aşaması dün itibarıyla uygulanmaya başladı.

İLK AŞAMA

Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

VATANDAŞLARIN TALEBİ İLE HAYAT BULDU

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı.

Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI OLUŞTURULACAK

Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.



