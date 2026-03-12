Mehmet Şimşek, ocak ayı cari açığı değerlendirdi: Ekonomimizin şoklara dayanıklılığı arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi X'te Ocak 2026 cari denge verilerini değerlendirerek, “Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ocak ayında cari denge 6,8 milyar dolar açık verdi.

Beklenti açığın 4,8 milyar dolar olması yönündeydi. Yıllık cari açık Ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu.

"EKONOMİMİZİN ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTTI"

Mehmet Şimşek, açıklanan verileri şu ifadelerle değerlendirdi:

"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu. Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir.

Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.

Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi.

Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.