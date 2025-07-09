Mehmet Şimşek: Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temaslarının ikinci gününde bir araya geldiği yatırımcılara Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Mehmet Şimşek, yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." açıklamasında bulundu.

REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜ YATIRIMCILARIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Şimşek, Londra'da iki gün süren temasları kapsamında reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla görüştü. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantılarda, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin yapısal dönüşüm vizyonu detaylı şekilde ele alındı.

"EKONOMİ PROGRAMI ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI"

Şimşek, burada verdiği mesajlarda, uygulanan ekonomi programının, son dönemde yaşanan şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığına işaret ederek, "Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın öngördüğü tahmin aralığında kalması bekleniyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere çekildi, dış borcun milli gelire oranı ve brüt dış finansman ihtiyacı azaldı." ifadelerini kullandı.

"KAMU HARCAMALARINDA DİSİPLİN KORUNUYOR"

Kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu vurgulayan Şimşek, "Gelir performansının Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin bir miktar altında gerçekleşmesi ihtimali bulunmasına rağmen dezenflasyon süreci devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AKTİF SANAYİ, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK POLİTİKALAR

Şimşek, reel sektörün dirençli yapısını koruduğunu ve sektörel gelişmelerin dikkatle izlendiğini bildirerek, yapısal dönüşüm çerçevesinde aktif sanayi politikaları ile yeşil ve dijital dönüşüme yönelik politikaların devam edeceğini anlattı.

"KIRILGANLIKLAR AZALDI, TÜRK LİRASI'NDAKİ OYNAKLIK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI"

Yatırımcılara yaptığı değerlendirmede ekonomideki kırılganlıklar azalırken, makro-finansal istikrarın güçlendiğine dikkati çeken Şimşek, "Bu doğrultuda kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bakan Şimşek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de bilgi verdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik değil bölgesel entegrasyon ve ekonomik kalkınma açısından da fırsatlar sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Türkiye'nin yeni büyüme motorları olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME POTANSİYELİ GÜÇLÜ"

Türkiye'nin büyük ve büyüme potansiyeli güçlü bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

Kişi başına gelire oranla, imalat sanayisindeki yüksek katma değerimizle çoğu ülkenin ilerisindeyiz. Hem imalat hem de hizmetler sektöründe bölgemizin ana üretim üssü konumundayız. Gelişmiş fiziki altyapımız, genç ve dinamik nüfusumuz ile güçlü bölgesel entegrasyon yeteneğimiz, Türkiye'yi doğrudan yabancı yatırımlar açısından son derece cazip kılmaktadır.

Bakan Şimşek, Londra temasları kapsamında ayrıca İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmaların yöneticileriyle de bir araya geldi.