Mehmet Şimşek, Brüksel'de Türkiye-AB ekonomi toplantısına katıldı

AA

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenleniyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, daha önce 2016, 2017 ve 2019 yıllarında yapılmıştı.

Bakan Şimşek, ilk toplantıda da Türkiye'yi temsil etmişti. Yüksek düzeyli diyalog toplantısının 6 yıl aradan sonra yeniden başlaması kararlaştırılmıştı.

Brüksel'de AB Komisyonu merkez binasında sabah başlayan toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

FİNANS KURULUŞLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ TOPLANTIDA

Ayrıca toplantılara, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de iştirak edecek.

TOPLANTININ İLK BÖLÜMÜNÜN KONUSU: TÜRKİYE

Toplantının ilk bölümünde, Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar görüşülecek.

Bu oturumlara, Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

ORTAK YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

İkinci bölümde ise Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakan Mehmet Şimşek'in, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİ AMAÇLANIYOR

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.