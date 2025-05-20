Mehmet Şimşek: Yatırımcılar geri geliyor

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası temaslarına Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor.

Temasları süren Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, döviz rezervlerindeki iyileşmeye dikkat çekti.

YATIRIMCI ALGISINDA İYİLEŞME VAR

Geçen hafta döviz rezervlerinde iyileşme olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Son birkaç haftada yatırımcı algısında biraz daha iyileşme var. Yatırımcılar geri geliyor. Ekonomi programımız öngörülen yol haritası doğrultusunda ilerliyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMDA EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN"

Ekonomi programının patikasında ilerlediğini söyleyen Şimşek, "Türkiye doğrudan yabancı yatırımcılar açısından en önemli ülkelerden biri" şeklinde değerlendirdi.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASININ FAYDASI

Bakan Şimşek ayrıca, PKK’nın silah bırakmasının da büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, "PKK'nın silah bırakmasının çok büyük faydaları olacak." dedi.

ŞİMŞEK'İN KATAR PROGRAMI

Mehmet Şimşek burada, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim ile bir araya gelecek.