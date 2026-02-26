Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un bebeği doğdu

Ekranların ünlü isimlerinden Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 2015 yılında hayatlarını birleşirmişlerdi. Kız bebek dünyaya getiren Begüm Öner, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hamilelik haberinden sonra büyük bir mutluluk yaşayan oyuncu çiftin çocukları çocukları dünyaya geldi.

"BÜTÜN DÜNYAMIZ SEN"

Kızlarına 'Karya' adını verdiklerini duyuran Begüm Öner, "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." ifadelerini kullandı.