Mehmet Şimşek'ten Londra'da ikili görüşme trafiği

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temaslarına devam ediyor.

Bakan Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme trafiğine imza attı.

Bu kapsamda dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü panelinde katılan Şimşek, yoğun katılımla gerçekleşen panelde Türkiye ekonomisini anlattı.

İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI

Görüşmelerde de ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel iş birliği olanakları değerlendirildi.

ÜST DÜZEY İKİLİ GÖRÜŞMELERE KATILDI

Şimşek, panelin ardından bir dizi üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ile ev sahibi Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi.

Bakan Şimşek ayrıca EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası'nın üst düzey yöneticileriyle de görüştü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Şimşek'in Londra'daki programı bugün de devam edecek.

GUVERNÖRLER KURULU TOPLANTISI'NDA BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTECEK

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD'nin Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Şimşek, burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Toplantıda, bankanın 2026-2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi'nin onaylanması ve Sahra Altı Afrika'ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.