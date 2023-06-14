Memur-Sen'den memur maaş zammı açıklaması: En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkmalı Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur-Sen internet sitesi üzerinden memur maaş zamlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılacağını bildirmişti.

Bu maddenin Kabine'nin bugünkü toplantısında görüşülecek ekonomi maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter üzerinden memur maaş zammı ile ilgili açıklama yayınladı.

Memur-Sen'in maaş talebi

Ali Yalçın paylaşımında, memur maaşları ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı:

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılarak + yüzde 6 Toplu Sözleşme + Enflasyon Farkı verilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Kira Yardımı desteği, Yetkili sosyal taraflarla istişare edilerek temmuz ayına kadar hayata geçirilmelidir.

"Temmuz ayına kadar hayata geçirilmeli"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı; emeğin hakkını teslim edecek, gelir seviyesini yükseltecek şekilde temmuza kadar hayata geçirilmelidir.

Yalçın, gönderisinde 3600 ek gösterge ve toplu iş sözleşmelisine de dikkat çekti.