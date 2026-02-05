Merkez bankaları altına yüklendi! 2025’te en fazla altın alan ülkeler açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), 2025 yılında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımlarına ilişkin verileri yayımladı.

Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, ülkelerin altını “güvenli liman” olarak görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Merkez bankaları, Aralık 2025'te IMF ve diğer kamuya açık veri kaynakları aracılığıyla 19 ton altın satın aldı ve böylece 2025 yılı için açıklanan net alımlar 328 tona ulaştı

POLONYA ZİRVEDE

2025’te en fazla altın alan merkez bankası, 102 tonla Polonya oldu. Polonya’yı Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri izledi.

TÜRKİYE BEŞİNCİ

Türkiye de en çok altın alan ülkeler listesinde beşinciliği Çin ile paylaştı.

İLK 5’TE KİMLER VAR?

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2025’te en çok altın alan ülkeler şöyle sıralandı:

1- Polonya: 102 ton

2- Kazakistan: 57 ton

3- Azerbaycan: 53 ton

4- Brezilya: 43 ton

4- Türkiye ve Çin: 27’şer ton

ALTIN REZERVLERİ NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlara göre merkez bankalarının altının payını artırmalarının en önemli nedenleri şöyle sıralanıyor:

1- Döviz rezervlerini çeşitlendirmek,

2- Enflasyon ve kur riskine karşı korunmak,

3- Küresel belirsizliklere karşı güvenli liman oluşturmak amacıyla.

TCMB'NİN ALTIN REZERVLERİ REKOR KIRDI

Türkiye’nin altın alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini de rekor seviyelere taşıdı.

TCMB’nin altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ

Küresel altın talebi, jeopolitik gerilimler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla artan güvenli liman arayışının ardından geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 2 tona yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nin 2025’e ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, jeopolitik gerilimler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla artan güvenli liman arayışı, altına olan talebi zirveye taşıdı.

Geçen yıl yatırım amaçlı altın talebi, bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona yükseldi.

Yatırımcılar geçen yıl fiziki altın alımlarını da artırdı. Külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep geçen yıl yüzde 16 artarak 1.374 tona yükseldi. Talepteki en güçlü artış Çin ve Hindistan'dan geldi. Bu iki ülke, bu kategorideki artışın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.