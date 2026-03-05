Vodafone ve Xiaomi’den yeni nesil teknolojilerde iş birliği

Xiaomi ile yapılan iş birliğiyle, Vodafone müşterilerine Xiaomi akıllı telefonlara ek olarak Xiaomi’nin 5G deneyimini en üst seviyeye çıkaracak yeni nesil ürünlerini de sunacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’ye hazırlık sürecinde müşterilerinin doğru telefona erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi’nde Xiaomi ile yeni bir işbirliğine imza atan Vodafone, Xiaomi yeni nesil teknoloji ürünlerini de müşterilerine sunacak. Buna göre Vodafone, Türkiye’de Xiaomi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör olacak.

Vodafone, Xiaomi akıllı saatlerden akıllı gözlüklere, ev sistemlerinden ses ürünlerine, birçok ekosistem ürününde 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle kullanıcı deneyimini zenginleştirerek tam bağlantılı yaşamı ve 5G deneyimini Türkiye’nin her köşesine ulaştırmayı hedefliyor.

DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ÜLKEDE 5G HİZMETİ SUNAN MOBİL OPERATÖR MARKASI

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markasıyız. 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemizi Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştiriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. Xiaomi iş birliğiyle, Türkiye pazarında Xiaomi akıllı telefonların yanı sıra ekosistem ürünlerini de sunacağız. Xiaomi akıllı gözlükleri müşterilerimize 5G deneyimiyle sunarak giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönem açıyoruz. Bu gözlükler, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde yalnızca bir aksesuar değil; gerçek zamanlı, kesintisiz ve interaktif deneyimin merkezi haline geliyor.

Türkiye’nin en geniş 5G cihaz portföyüne sahip operatör olarak, Xiaomi ürün ailesi içinde her segmentten kullanıcıya uygun ürünler için en geniş ödeme seçenekleri ve cazip fırsatlar sunarak tüm Türkiye’deki 5G penetrasyonunun artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 5G’yi köklü bir teknoloji dönüşümü olarak görüyor, bu dönüşümü yeni nesil cihaz ve ürün portföyleriyle de destekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi’nde imza attığımız Xiaomi işbirliği de bu yönde attığımız güçlü bir adım niteliği taşıyor. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye’de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz.

Xiaomi Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong ise şöyle konuştu:

Vodafone Türkiye ile her geçen gün güçlenen işbirliğimizle, Xiaomi ürünlerinin diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kullanıcılar için 5G deneyiminin merkezine yerleştiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Xiaomi’nin 5G uyumlu akıllı telefonları ve akıllı ekosistem ürünlerinden oluşan geniş portföyünü Vodafone’un güçlü 5G şebekesiyle bir araya getirerek, yüksek hız ve düşük gecikme sunan bağlantı üzerinde gerçekten bütünleşik bir akıllı ekosistemin nasıl gelişebileceğini bir kez daha ortaya koyuyoruz. Vodafone ile birlikte, yenilikçi cihazların benimsenmesini hızlandırmayı ve kullanıcıların günlük yaşamlarına daha kesintisiz, daha sürükleyici ve daha akıllı bir deneyim kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de ileri teknolojiyi dünyanın dört bir yanında daha güvenilir, daha erişilebilir ve daha uygun maliyetli hale getirmeye devam ediyoruz.

TELEFONLARA ÜCRETSİZ 5 YIL GARANTİ

Vodafone, Türkiye’de bir ilke imza atarak Xiaomi’nin seçili 5G modellerinde ücretsiz 5 yıl garanti sunuyor. Bu kapsamda, Xiaomi Redmi 15 5G modeli, Türkiye’de ilk defa ücretsiz 5 yıl garanti imkânıyla tüm Türkiye’de Vodafone kanallarında satışa sunuluyor. Ayrıca, Vodafone FLEX çatısı altında, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Xiaomi ürünlerinde kişiye özel teklifler ve esnek ödeme yöntemleri sağlanıyor.

UYGULAMA YA DA MAĞAZADAN ERİŞİM

İşbirliği kapsamında sunulacak ürünlerin satışına Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başlanacak. Söz konusu ürünlere Vodafone mağazalarından da “Eve Gönder” hizmetiyle ulaşılabilecek.