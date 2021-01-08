Merkez Bankası, FAST sistemini kullanıma açtı

Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması olan FAST'ı bugün vatandaş kullanımına sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde, yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması geliştirildi.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi olarak adlandırılan uygulamada, bankalarla sürdürülen pilot testler tamamlandı.

Banka testlerini geçen FAST uygulaması, bugün itibarıyla vatandaşların da kullanımına sunuldu.

7/24 PARA TRANSFERİ

Sistem ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

TCKN İLE GİRİŞ YAPILACAK

TCMB'den yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

LİMİT ŞİMDİLİK 50 TL

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecek.