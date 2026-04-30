Freedom Holding, Türkiye pazarındaki dev yatırım planını paylaştı

Kazakistan'ın başkenti Astana, finans ve teknoloji dünyasını bir araya getiren Freedom Inside 2026 forumuna ev sahipliği yaptı.

Organizasyon kapsamında 3 bini aşkın şirket yöneticisi, kamu görevlisi ve teknoloji uzmanı aynı platformda buluştu.

Etkinliğin ana gündem maddesi, finansal hizmetlerin bağımsız yapılar olmaktan çıkarak günlük yaşamı tamamen kapsayan entegre bir dijital ağa dönüşüm süreci olarak belirlendi.

TÜRKİYE PAZARINA YÖNELİK YOL HARİTASI

Forumun uluslararası yatırım stratejilerine ayrılan özel oturumlarında, şirketin Türkiye pazarına giriş kararı kapsamlı bir biçimde ele alındı. Holding yönetimi, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması koşuluyla Turkish Bank A.Ş.'nin yüzde 99.32'lik hissesini satın alma sürecinin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Kurumun bu adımını desteklemek amacıyla Turkish Bank A.Ş. kurucu ailesinin temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu.

Şirket yönetimi, bankacılık, ödeme sistemleri, yatırım ve sigorta hizmetlerini kapsayan geniş ekosistem modelini Türkiye pazarında hayata geçirmek için yol haritası oluşturduklarını bildirdi. Şirketin diğer küresel planları arasında ise Avrupa pazarında seyahat hizmetlerinin devreye alınması ve uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri piyasasına açılmak yer alıyor.

11 MİLYON MÜŞTERİ VE MİLYAR DOLARLIK HACİM

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Freedom Holding Corp. Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Timur Turlov, geleneksel bankacılık anlayışındaki değişime işaret etti. Timur Turlov, "Finansal ürünler artık sadece bir temel altyapı işlevi görüyor. Asıl stratejimiz alışverişten kamu hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılayarak kullanıcıları tek bir platformda tutmak." ifadelerini kullandı.

Başlangıç aşamasında yalnızca 40 bin kullanıcısı bulunan ve bu stratejinin merkezinde konumlandırılan Freedom SuperApp platformu, günümüzde her gün 10 bin yeni kullanıcı kazanarak operasyonel büyümesini sürdürüyor. Açıklanan güncel verilere göre şirket, halihazırda 21 ülkede toplam 11 milyon müşteriye hizmet veriyor. Yıllık iki milyar doların üzerinde gelir üreten holdingin toplam piyasa değerinin ise 9 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

NVIDIA ORTAKLIĞIYLA YAPAY ZEKA MERKEZLERİ

Şirket, finansal hizmetleri fiziksel ve teknolojik altyapılarla destekleme stratejisine ağırlık veriyor. Bu kapsamda, teknoloji donanım şirketi NVIDIA ortaklığıyla oluşturulacak ulusal yapay zeka merkezi için iki milyar dolarlık bir yatırım bütçesi ayrıldığı bildirildi. Bununla birlikte, geniş kitlelere hitap edecek kurum içi bir yapay zeka asistanının geliştirme süreçleri devam ediyor.

Teknoloji altyapısı tarafında ise holding, internet erişimini genişletme hedefi doğrultusunda 11 şehirde kendi ağını kuruyor. Bu proje kapsamında yirmi bin adet Wi-Fi erişim noktası oluşturulması ve akıllı şehir sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

SAĞLIK, GAYRİMENKUL VE PERAKENDE ENTEGRASYONU

Günlük yaşam ile finansı birleştirme vizyonu doğrultusunda farklı sektörlerle entegrasyonlar sağlanıyor. Gayrimenkul geliştiricisi BI Group ile yapılan anlaşma sonucunda, konut fiyatı sabitleme ve doğrudan uygulama içi mortgage başvurusu imkanı sağlayan yeni bir altyapı hizmete sunuldu. Sağlık sektöründe ise Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hastaların doktor randevularını kolaylaştıran dijital tıp ve teletıp projeleri yürütülüyor.

Perakende alanında ortak markalı tüketici kartları stratejisi öne çıkıyor. Üzerinde Dimash Qudaibergen, Lamine Yamal, Lionel Messi ve Harry Potter temaları bulunan tüketici kartları yüz binlerce kullanıcıya ulaştırıldı. Küresel finans piyasalarında aktif faaliyet gösteren holdingin hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu denetimi altında, Nasdaq Capital Market bünyesinde FRHC kodu ile işlem görmeye devam ediyor.