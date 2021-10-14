Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 85.3 MİLYAR DOLAR

Yayınlanan verilere göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 38.1 MİLYAR DOLAR

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 1.7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.