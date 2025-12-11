Abone ol: Google News

Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Brüt döviz ve altın rezervleri belli oldu. Merkez Bankası rezervleri 186,4 milyar dolara ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 15:25
  • TCMB'nin rezervleri 5 Aralık 2025'te 186,4 milyar dolara ulaştı.
  • Brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar, altın rezervleri ise 2 milyar 46 milyon dolar arttı.
  • Toplam rezervler 3 milyar 196 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri açıklandı.

Rezervlerdeki artış eğilimi, 5 Aralık 2025 haftasında da devam etti.

Döviz ve altın rezervlerinde artış tespit edildi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 5 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artarak 76 milyar 763 milyon dolara çıktı. 

Brüt döviz rezervleri, 28 Kasım'da 75 milyar 613 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 46 milyon dolar artışla 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar artışla 183 milyar 242 milyon dolardan, 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin rezervlerindeki rekor 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı.

