Merkez Bankası'ndan döviz müdahalesi

Merkez Bankası, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle dövize satım yönünde üçüncü kez doğrudan müdahale yapıldığını açıkladı.

Son zamanlarda döviz kurlarında peş peşe görülen rekor seviyeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) harekete geçirdi.

Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana son 10 gün içerisinde piyasaya iki kez müdahalede bulundu.

Bunun üzerine dolar 13,80'lere düştü ancak bir süre sonra yeniden yükselmeye başladı.

3'ÜNCÜ MÜDAHALE GELDİ

Piyasalardaki yeni hareketlenmenin ardından bugün Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti.

TCMB açıklamasında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Müdahale sonrası dolar kuru 13,95 seviyesine geriledi.

Saat 14.40 itibarıyla ise 13,90 liraya düştü.

İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA YAPILDI

Merkez Bankası geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.

1 Aralık'ta, ardından 3 Aralık'ta doğrudan satım yönünde dövize müdahalede bulunmuştu.