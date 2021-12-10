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- Merkez Bankası'ndan döviz müdahalesi
Merkez Bankası'ndan döviz müdahalesi
- DHA
- 10.12.2021 - 13:54
- Güncelleme : 10.12.2021 - 14:42
Son zamanlarda döviz kurlarında peş peşe görülen rekor seviyeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) harekete geçirdi.
Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana son 10 gün içerisinde piyasaya iki kez müdahalede bulundu.
Bunun üzerine dolar 13,80'lere düştü ancak bir süre sonra yeniden yükselmeye başladı.
3'ÜNCÜ MÜDAHALE GELDİ
Piyasalardaki yeni hareketlenmenin ardından bugün Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti.
TCMB açıklamasında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri yer aldı.
PİYASALARDAKİ SON DURUM
Müdahale sonrası dolar kuru 13,95 seviyesine geriledi.
Saat 14.40 itibarıyla ise 13,90 liraya düştü.
İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA YAPILDI
Merkez Bankası geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.
1 Aralık'ta, ardından 3 Aralık'ta doğrudan satım yönünde dövize müdahalede bulunmuştu.