Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli olacak

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın yılın yedinci faiz kararında. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşüren banka, bugün açıklayacağı yeni kararla para politikasının yönüne dair sinyal verecek.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 06:34
  • Merkez Bankası, bugün yapılacak toplantıda yeni faiz kararını açıklayacak.
  • Eylül ayında politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmişti.
  • Ekonomistler, faizin 100 baz puan indirilmesini ve yüzde 39,5 olmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün bir araya gelecek.

FAZİ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ: FAİZDE 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. 

