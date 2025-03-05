Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı'nı açıkladı.
Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2024 yılında yüzde 84,2 arttı.
Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu.
MEVSİMLİK ERKEK İŞÇİ ÜCRETİ: 1.007 LİRA
Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek 1.007 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL oldu.
SÜREKLİ TARIM İŞÇİSİ ÜCRETİ: 27 BİN 188 LİRA
Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu.
MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE ÖDENDİ
Rize: Günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 TL, kadın işçiler için 1.960 TL
EN DÜŞÜK ÜCRET ADANA'DA
En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.
İL İL EN YÜKSEK MEVSİMLİK İŞÇİ YEVMİYELERİ
SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK MAAŞ ARDAHAN'DA
Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ardahan ilinde gerçekleşti
Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.
İL İL MEVSİMLİK İŞÇİ GÜNDELİKLERİ
Rize 2 bin 32 lira
Giresun 1.594 lira
Kahramanmaraş 2 bin 32 lira
Osmaniye 1.501 lira
Ordu 1.425 lira
Ardahan 1.408 lira
Antalya 1.245 lira
Malatya 1.230 lira
Samsun 1.215 lira
Gaziantep 1.175 lira
Konya 1.155 lira
Afyonkarahisar 1.154 lira
Iğdır 1.124 lira
Sakarya 1.118 lira
Zonguldak 1.111 lira
Edirne 1.100 lira
Düzce 1.094 lira
Aydın 1.088 lira
Denizli 1.076 lira
Isparta 1.070 lira
Manisa 1.039 lira
Bursa 1.014 lira
Çanakkale 989 lira
Kilis 986 lira
Eskişehir 966 lira
Kayseri 965 lira
İzmir 944 lira
Hatay 940 lira
Balıkesir 935 lira
Amasya 897 lira
Aksaray 833 lira
Ankara 816 lira
Niğde 814 lira
Mersin 802 lira
Adana 753 lira
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