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Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı'nı açıkladı.

Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2024 yılında yüzde 84,2 arttı.

Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu.

MEVSİMLİK ERKEK İŞÇİ ÜCRETİ: 1.007 LİRA

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek 1.007 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL oldu.

SÜREKLİ TARIM İŞÇİSİ ÜCRETİ: 27 BİN 188 LİRA

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE ÖDENDİ

Rize: Günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 TL, kadın işçiler için 1.960 TL

EN DÜŞÜK ÜCRET ADANA'DA

En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

İL İL EN YÜKSEK MEVSİMLİK İŞÇİ YEVMİYELERİ

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK MAAŞ ARDAHAN'DA

Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ardahan ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

İL İL MEVSİMLİK İŞÇİ GÜNDELİKLERİ

Rize 2 bin 32 lira

Giresun 1.594 lira

Kahramanmaraş 2 bin 32 lira

Osmaniye 1.501 lira

Ordu 1.425 lira



Ardahan 1.408 lira

Antalya 1.245 lira

Malatya 1.230 lira

Samsun 1.215 lira

Gaziantep 1.175 lira

Konya 1.155 lira

Afyonkarahisar 1.154 lira

Iğdır 1.124 lira

Sakarya 1.118 lira

Zonguldak 1.111 lira

Edirne 1.100 lira

Düzce 1.094 lira

Aydın 1.088 lira

Denizli 1.076 lira

Isparta 1.070 lira

Manisa 1.039 lira

Bursa 1.014 lira

Çanakkale 989 lira

Kilis 986 lira

Eskişehir 966 lira

Kayseri 965 lira

İzmir 944 lira

Hatay 940 lira

Balıkesir 935 lira

Amasya 897 lira

Aksaray 833 lira

Ankara 816 lira

Niğde 814 lira

Mersin 802 lira

Adana 753 lira