Turizm sektörüne 510 milyon euroluk bağlantı

ICA Events tarafından gerçekleştirilen ve 29’uncu yılında turizm sektörünün aktörlerini yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlayan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı tamamlandı.

Üç gün boyunca 109 ülkeden 19 bin 849 ziyaretçiyi ağırlayan ve yoğunluğunu bir önceki yıla göre yüzde 26 artıran fuar, 28 ülkeden 552 katılımcıyı bir araya getirerek yeni iş birliklerine ortam hazırladı ve toplam 510 milyon euroluk iş hacmi oluşturdu.

Türkiye’nin turizm ekosistemini iyileştirirken mevcut potansiyelini yukarı taşıyan EMITT, 29’uncu edisyonunu geride bıraktı.

EMITT 2026; SEKTÖR İÇİN VERİMLİ BİR ZEMİN OLUŞTURDU

5-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ve turizm sektörünün küresel paydaşlarını buluşturan EMITT 2026; yaratılan ticari iş hacmi ve turizm ekonomisine sunduğu katma değerle sektör için verimli bir zemin oluşturdu. Bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, 109 ülkeden 2 bin 360’ı yabancı olmak üzere toplam 19 bin 849 ziyaretçiyi bir araya getirdi. 28 ülkeden 552 katılımcının yer aldığı organizasyon, 63 ülkeden 322 VIP davetli tur operatörünü de ağırladı. Fuarda katılımcı başına yaratılan iş hacmi 923 bin euroya ulaştı.

EMITT, ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞUNU YÜZDE 26 ARTIRDI

EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, Türkiye’nin yükselen turizm potansiyelinin 29 yıldır EMITT ile değer kazandığını belirterek, ülkenin iklimi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle küresel turizmdeki gücünü artırdığını ifade etti. EMITT’in sektör için yarattığı ekonomik değerin her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Keskin, turizmin artık yalnızca bir tatil anlayışı değil, uçtan uca bir deneyime dönüştüğünü; fuarcılık algısının da bu doğrultuda değiştiğini söyledi.

Bu kapsamda EMITT’i daha erişilebilir, kapsayıcı ve stratejik bir yapıyla kurguladıklarını belirten Keskin, ziyaretçi yoğunluğunu bir önceki yıla göre yüzde 26 artırarak 19 bin 849’a çıkardıklarını kaydetti. Katılımcıların yüzde 94’ünün fuarı işleri açısından önemli bulduğunu, yüzde 87’sinin ise fuar sürecindeki görüşmelerini sipariş ve ön anlaşmayla sonuçlandırdığını aktardı.

30’uncu EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 4-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.