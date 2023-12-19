Milyonlar yapılacak zammı bekliyor... CHP, 2024 yılı asgari ücret beklentisini açıkladı CHP'den yapılan yazılı açıklamada 2024'te uygulanacak asgari ücret miktarının 19 bin 372 TL olması gerektiği belirtildi.

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2024 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı belirlenme aşamasında...

Milyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hakemliğinde işçi ve işveren tarafının pazarlığını takip ediyor.

Bakanlık ve tarafların oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Pazarlıkta henüz rakamlar tartışılmaya başlanmamışken kamuoyuna açıklamalar yapan siyasi partiler tek tek beklentilerini dile getiriyor.

CHP asgari ücret beklentisi: 19 bin 372 TL

Bu kapsamda, aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi de olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında partisinin ücret beklentisini belirtirken, "Ocak-Temmuz 2024 dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Böylelikle CHP'nin asgari ücret beklentisi yaklaşık yüzde 70 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İyi Parti'nin ilk 6 ay beklentisi 17 bin

CHP'nin beklentisinin yanında İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yaparak partisinin beklentisini duyurmuştu.

Zorlu, ocakta 17.000 TL, temmuzda 20.500 TL olmak üzere zammın 6 aylık periyotla yapılması gerektiğini söylemişti.

An yüksek teklif DEM Parti'den

İsmini HDP'den dönüştüren DEM Parti ise en yüksek beklentiye sahip parti.

DEM Parti, asgari ücretin en az 25 bin TL’ye yükseltilmesini, diğer ücretlere de asgari ücret oranında zam yapılmasını istedi.

Asgari ücret zam senaryoları

Partiler beklentilerini art arda açıklarken olası asgari ücret zam oranları ve tutarları ise şu şekilde:

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,

Şu anki enflasyon farkına göre ise (4 aylık) 14 bin 755 TL olacak .