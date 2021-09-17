Mısır, Libya ile bir dizi anlaşma imzaladı

Mısır, Libya ile bir dizi anlaşma imzaladı

Mısır ve Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti karşılıklı olarak ekonomik alanları kapsayan bir dizi işbirliği anlaşması ve altyapı sözleşmesi imzaladı.

Libya'da siyasetin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Ayrıca Mısır'ın kendisinin de taraf olduğu yıllarca süren bir iç savaş yaşandı. Bütün bu süreçlere rağmen ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelerden Mısır, Trablus ile yeniden ilişki kurmaya çalışıyor.

LİBYA, MISIRLI ŞİRKETLERİN BAŞLICA PAZARLARINDAN BİRİ

Her iki ülkede de 2011 yılında ayaklanmalar çıkmadan önce Libya Mısırlı şirketlerin başlıca pazarlarından biri konumundaydı.

SANAYİ, TARIM, ENERJİ, İLETİŞİM VE SİVİL HAVACILIK SEKTÖRLERİNİ KAPSAYAN 14 ANLAŞMA

Mısır hükümeti tarafından dün yapılan açıklamaya göre Libya Başbakanı Abdülhamid Dbeibah'ın Kahire ziyareti esnasında sanayi, tarım, enerji, iletişim ve sivil havacılık sektörlerini kapsayan 14 mütabakat zaptı imzalandı.

ANLAŞMALAR ARASINDA TRABLUS İÇİN ÇEVRE YOLU DA VAR

Libya hükümeti ile önde gelen Mısırlı şirketlerin imzaladığı proje sözleşmeleri arasında ise başkent Trablus için çevre yolu, Ajdabiya kasabasından Jalu'ya giden kara yolu ve iki gaz santralinin inşası ve tedariği yer aldı.