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    Motorine indirim: 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.
    • AA
    • 19.11.2020 - 16:32
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    Motorine indirim: 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

    ÜRÜN VE DOLAR KURUNA GÖRE DEĞİŞİM OLUYOR

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Motorin

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