Muğla'ya 2023'te gelen yabancı turist sayısı 3,3 milyonu aştı Muğla, turizme hizmet eden ilçeleri ile Türk turizminin önemli kalelerinden birini oluşturuyor. Muğla'ya gelen toplam turist sayısı da şehrin gördüğü ilgiyi gözler önüne seriyor.

AA

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula ilçeleri Muğla'da yer alıyor.

Türkiye'nin 1.484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla, doğal güzellikleri, antik kentleri, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi güzellikleri ve lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı.

Yat turizminde güçlü potansiyel

Turizm belgeli 26 marinada 7 bin 43 yat bağlama kapasitesi bulunan kentte, turizm belgeli 1.512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47 bin 143 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Birbirinden tanınmış ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, geçtiğimiz yılda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

"Gelen turistlerin 1,5 milyonunu İngilizler oluşturuyor"

Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin ve kültürel zenginliklerin oluşturduğu turizm potansiyeli ile her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyleyerek şu bilgiyi verdi:

2023 yılında kente gelen turist sayısı 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı. Bunun yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizler oluşturuyor. Kentte geçtiğimiz yıl 2 milyon 977 bin 103 turisti ağırlamıştık. Bu yıl hedeflerimizi daha da yüksek tutuyoruz.

Muğla'yı en çok İngilizler tercih ediyor

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası 2 havalimanı, 9 deniz hudut kapısı bulunan Muğla'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Akbıyık, yerli turistle birlikte kente geçen yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçi geldiğini ifade etti.

İngilizlerin ardından Muğla'ya Ruslar geliyor

Akbıyık, İngilizlerin ardından sırasıyla Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda ve diğer ülkelerden gelen misafirlerin yer aldığını, gelen ziyaretçilerin yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizlerin oluşturduğunu dile getirdi.

"Muğla zengin bir alternatif turizm çeşitliliğine sahip"

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında zengin bir alternatif turizm çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

Muğla alternatif turizm çeşitliliğinde ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi, rafting, doğa yürüyüşü, bisiklet, su sporları turizmi, yat turizmi, kamp-karavan turizmi ilimizdeki alternatif turizm çeşitliliğini oluşturmaktadır. 1.484 kilometre kıyı uzunluğu ile ülkemizde denize en uzun kıyıya sahip ilimiz, mavi yolculuklarıyla ünlü yat turizminin merkezi konumunda. Ayrıca ekstrem sporları için uygun coğrafi koşullara sahip ilimizde 289 parkur alanı var.

Yamaç paraşütü yapanların sayısı arttı

Akbıyık, Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 233 bin 314 uçuş yapıldığını ve önceki yıllara göre artış yaşandığı bilgisini de paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)