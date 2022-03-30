Mustafa Varank: Ülkemiz elektrikli araç konusunda global üretim üssü olacak

Bakan Mustafa Varank, markaların Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarının devam ettiğini belirterek, ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağını belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülük ettiği "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı", ATO Congresium Ana Salon/Biotrend’de gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz.” dedi.





“TOGG, BU YIL SONUNDA TRAFİĞE ÇIKTIĞINDA DÜNYANIN DA YILDIZI OLACAK”

Bakan Varank yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak fuarda hem kendilerine bağlı hem de ilgili kuruluşları ile yerlerini aldıklarını belirterek, “Tabii fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom aracımız TOGG olacağı aşikar. Ama emin olun TOGG, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi TOGG olacak.” dedi.

“ASIL SORUMLULAR VAHŞİ EKONOMİK BÜYÜME ANLAYIŞIYLA DOĞAYI KİRLETEN ÜLKELERDİR”

Varank, 2021 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerine değinerek, şunları söyledi: “Benzer olayların dünyanın dört bir yanında normalin çok üzerinde bir sayıda ve normalin çok üzerinde bir şiddette gerçekleştiğine de üzülerek şahitlik ettik. Sürecin bu kadar kritik bir aşamaya gelmesinin ana müsebbibi elbette biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil. Buradaki asıl sorumlular, yüzyılı aşkın süredir vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkelerdir. Ama bugün geldiğimiz noktada bir suçlu aramanın artık kimseye faydası yok.





"FATURAYI HEP BİRLİKTE ÖDÜYORUZ"

Çünkü faturayı insanlık olarak hep birlikte ödüyoruz. Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi.”

“DİĞER ÜLKELERİN BU ADIMLARI ATMAMASI DURUMUNDA BİZİM DÜNYAYI YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Varank, Türkiye’nin çevreye saygılı üretim konusunda üzerine düşeni yaptığına işaret ederek, “Biz Türkiye olarak karbon nötr bir ülke oluştursak bile şu anda diğer ülkelerin bu adımları atmaması durumunda, bizim dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz mümkün değil. Ülkelerin hepsinin sorumluluk alması lazım. Özellikle şu anda dünyada karbonun yarısını salan bir ülke var. Bu ülkeyle ilgili tedbirlere baktığımızda kimsenin bu hususu önemsemediğini görüyoruz. Hatta Batılı ülkelerin, o ülkelerde yatırım yapmaya devam ettiklerini görüyoruz. İşte biz üzerimize düşeni yapacağız ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazım.” dedi.

Bakan Varank, enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşümün olmazsa olmazları olduğunu ifade ederek, “Bu konudaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp Meclis'te bu anlaşmayı onaylayarak zaten gösterdik. Benzer şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda da gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak bu dönüşümü ekonomik kalkınmamıza uygun bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“TOGG, SEKTÖRDEKİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN DE ÖNCÜSÜ OLACAK”

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlattıkları Türkiye’nin Otomobili TOGG projesinin yenilikçi ve akılcı hamlelerin başında geldiğini belirterek, “Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız. TOGG, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN YAKIN ZAMANDA ELEKTRİKLİ ARAÇ KONUSUNDA GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞINA EMİN OLABİLİRSİNİZ”

Varank, TOGG ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz. Tabii sektörde yaşanan bu hızlı gelişmelerle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor.” dedi.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTIP MALİYETLERİMİZİ DÜŞÜRECEĞİZ”

Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Projesi’nden bahseden Varank, şunları kaydetti:

“Bu projede Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi İstanbul’da kuruldu. Dikkat edin karbon nötr demiyorum, karbon negatif bir üretim tesisinden bahsediyorum Enerjiden tarıma, sağlıktan gıdaya çok geniş yelpazede birçok yenilikçi ürün hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı olarak, doğal girdiler kullanılarak bu tesiste üretilebiliyor. Üretilen en dikkat çekici ürünlerin başında da yüksek performans özelliklerine sahip biyojet yakıtı geliyor. Evet bu tesisimizde ürettiğimiz yosunlardan, biyojet yakıtı elde edebiliyorsunuz. Bu biyojet yakıtıyla uçakları karbon nötr bir şekilde uçurabiliyorsunuz. Gerçekten değerli, gerçekten Avrupa’ya da örnek bir projeyi dünyada ilk ve tek olarak ülkemizde uyguladık. Tabii bu sayede enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp maliyetlerimizi düşüreceğiz diğer yandan da karbon salınımını minimuma indirmiş olacağız.”