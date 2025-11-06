Noterlerin hafta sonu nöbet sistemi yeniden düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Noterler, sırayla hafta sonu nöbet tutarak hizmet veriyordu.

Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yayımladı.

Resmi Gazete’de yer alan “Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, noterlerin nöbet sistemine dair önemli değişiklikler içeriyor.

ACİL İŞLEMLER YAPILABİLECEK

Resmi Gazete'de hafta sonu nöbetleriyle ilgili değişiklikler şöyle aktarılıyor:

Noterlik nöbeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulur. Nöbetçi noterler tarafından yapılacak noterlik işlemlerine, yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarası verilir. Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilirler. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur.

NOTER SAYISININ BELİRLENMESİ

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde 5'i kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi zorunludur. Bu hesaplamada virgülden sonraki rakam yukarıya yuvarlanarak tam kabul edilir. İl merkezi haricindeki ilçelerde nöbetçi noterlik hizmeti verilip verilmeyeceğine ve sayısına mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilir.

NÖBET GÜNÜ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Nöbet günlerinde çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi; 12.30-13.30 arasının ise öğle tatili olacağı şu ifadelerle aktarıldı: