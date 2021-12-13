Nureddin Nebati: Göreceksiniz, ekonomi çok hızlı düzelecek

Türkiye'nin ekonomide uyguladığı politikanın önce Çin modeli daha sonra Güney Kore modeli olduğu söyleniyordu. Bakan Nebati, "Bu, Türkiye modeli" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok denge değişti. Yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Dünyada yaşanan üretim sorunlarını fırsata çevirmek için harekete geçen Türkiye, ihracat rakamlarını yükseltmek için düşük faiz yüksek kur yoluna girdi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar iç piyasaya zam olarak yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin rayına girmesi için 6 aylık süreyi işaret etti.

ÇİN MODELİ Mİ GÜNEY KORE MODELİ Mİ

Türkiye'nin ekonomide uyguladığı politikanın Çin modeli olduğu gündemdeydi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide yeni model 'Güney Kore' modeli. Çin modeli bizim için asla olamaz çünkü ölçeği farklı. Bir demokratik yönetim yok. Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke. Dolayısıyla benzeteceksek Güney Kore, ihracat odaklı kalkınma modellerine benzetebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu tartışmalara ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de bir açıklama geldi.

"BU, TÜRKİYE MODELİ"

Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati, ekonomi modeli tartışmalarına ilişkin, "Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore Modeli filan değil. Bu, Türkiye Modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen iş adamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış, çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye." ifadelerini kullandı.

"KURLARDA SPEKÜLATİF İŞLEMLER VAR"

Döviz kurlarının yükselmesine ilişkin de konuşan Bakan Nureddin Nebati, "Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor." dedi.

"GÖRECEKSİNİZ EKONOMİ ÇOK HIZLI DÜZELECEK"

Ekonominin ne zaman düzeleceğine yönelik gündemdeki tartışmalara da cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin." şeklinde konuştu.

"2 BİN 800 TL İLE BİR ADAM GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Bakan Nebati, son olarak asgari ücret konusuna değinerek şunları söyledi: "Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2 bin 800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi, patron olarak destekliyorum."

Cevdet Yılmaz: Ekonomi modelimiz Güney Kore'ninki gibi olmalı Haberi