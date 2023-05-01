Nureddin Nebati: Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekilmez Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kayseri'deki halkla buluşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan Avrupa vizesi konusunda konuştu. Bu vizeyi almanın bedellerinin Türkiye'nin özgürlüğüne mal olabileceğine vurgu yaptı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Kayseri'deki temaslarına devam etti.

Nebati, bu kapsamda Kayseri'nin Develi ilçesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık AB'ye vizesiz girecek." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Nebati, şu yorumu yaptı:

Liderinize sahip çıkın, genel başkanınıza sahip çıkın, Cumhurbaşkanınıza sahip çıkın. 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkonda eğer Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa bunlar 3 ay içerisinde Avrupa Birliği'ne vize alacaklarmış.

"Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez"

Bakan Nebati, vize almak için taviz verileceğini ve buna izin vermeyeceklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Nasıl alacaklarını söyleyeyim de bu gece uyur musunuz uyumaz mısınız bilmem. Şartları belli; Avrupa Birliği'ne vize için Suriye'den çıkacaksınız. Yani terör Türkiye'ye girecek. Terörle mücadele yasasını değiştireceksin. İçerideki teröristleri dışarı çıkaracaksın. Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın. Kasayı IMF'ye teslim edeceksiniz. Kusura bakmayın, bunu sokaktaki herkes yapar. Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez. Buna izin vermeyiz. Bu millet buna izin vermeyecek. Böyle bir şey olamaz. Onun için biz 14 Mayıs'a kadar 'durmak yok yola devam' diyerek bayrağımıza, milletimize sahip çıkacağız ve Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz. Bu seçimin bir de diğer tarafı var. Cumhur İttifakı olarak Meclis'e de güçlü çıkacağız.

"Her alanda milli ve yerli üretim"

Nebati, Türkiye'nin her alanda milli ve yerli üretimde altın çağını yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: