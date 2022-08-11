Nureddin Nebati: Türkiye’deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı Büyükelçiler Konferansı'nda uluslararası yatırımı kolaylaştırılacağına dair mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Teknolojik Dönüşümü, istihdamı ve cari dengeyi destekleyici yatırımlar açısından bir yol haritası niteliğindeki 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni yayımladık. Önem verdiğimiz konulardan bir diğeri ise yatırım ortamımızın iyileştirilmesidir. Bu amaçla, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda öne çıkan konular paylaşıldı

Bakan Nebati, toplantıdaki konuşmalarına dair başlıkları kendi Twitter sayfasında şu mesajlarla aktardı:

"2020 yılında pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur.

Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde de 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık.

Nebati: Türkiye’deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atacağız VİDEO

Türkiye G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke

Ülkemiz 2022 yılı ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdürmüş ve yüzde 7,3 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke olmuştur.





Büyüme devam ediyor

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede resesyon ihtimali konuşulurken; 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ülkemizde ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret ediyor.

IMF büyüme tahminini Kürkiye için artırdı

IMF, yakın zamanda 2022-2023 yılları için küresel ekonomideki büyüme beklentilerini aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme beklentilerini ise trendin tersi yönde yukarı yönlü revize etmiştir.

Aldığımız tedbirlerle beraber toplam istihdam haziran ayı itibarıyla 30,9 milyon kişiye ulaşmış durumdadır. Ülkemiz, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.

İhracatımız dünyadan yüzde 1 pay alıyor

Temmuz ayı itibarıyla ihracatımız 248,4 milyar dolara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız pay da yüzde 1’i aşmış bulunuyor.

Turizmde de önemli bir toparlanma kaydetmiş durumdayız. Bu yıl sonunda da turizmden 37 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmeyi öngörüyoruz.



İhracatta kırdığımız rekorlar ve turizmdeki hızlı toparlanma; küresel enerji maliyetlerindeki sert artışlar kaynaklı cari işlemler dengesindeki bozulmayı da sınırlandırmıştır.

Bankacılık kârlılık oranı ile öne çıkıyor

Bankacılık sektörümüz de güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla öne çıkıyor. Haziran ayı itibarıyla yüzde 18,1 olarak gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 8 olan yasal asgari oranın oldukça üzerinde seyrediyor.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni yayınladık



Teknolojik Dönüşümü, istihdamı ve cari dengeyi destekleyici yatırımlar açısından bir yol haritası niteliğindeki 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni yayımladık.

Yatırım ortamımızı iyileştirmeye önem veriyoruz

Önem verdiğimiz konulardan bir diğeri ise yatırım ortamımızın iyileştirilmesidir. Bu amaçla, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yatırım süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atacağız."