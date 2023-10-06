Ödemeler dengesi beklenti anketi yayınlandı Ağustos 2023 Ödemeler Dengesi, TCMB tarafından 11 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerin beklentisi cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesi yönünde.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Ağustos 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler hesabı beklentileri 300 milyon dolar fazla ile 3,8 milyar dolar cari açık arasında yer aldı.

Temmuz cari işlemler hesabı

Cari işlemler hesabı, Temmuz 2023'te 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 58 milyar 517 milyon dolar olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)