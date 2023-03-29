OECD İstanbul Merkezi bugün açıldı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış töreninde konuşarak, merkezin İstanbul'da açılmasının ilişkileri daha derinleştireceğini ve kurum çalışmalarında talep edilen desteklerin verileceğini aktardı.

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul Merkezi'nin resmi açılışı Beyoğlu, Odakule'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

"Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli bir sonucu"

Bakan Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

"OECD, geniş bir coğrafyaya ulaşmak İstanbul'u seçti"

OECD'nin geniş bir coğrafyaya ulaşmak için bölge merkezi olarak İstanbul'u seçtiğine değinen Muş, halihazırda önemli bir bölgesel forum olarak ortaya çıkmaya başlayan OECD'nin İstanbul merkezinin çalışmalarının, OECD, Türkiye ve bölge arasındaki bağları daha da güçlendireceğini vurguladı.

Merkezin ayrıca, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'da yer alan OECD dışı ülkeler de dahil olmak üzere geniş bir bölgenin yararı için çalışacağını belirten Muş, "Merkez, OECD'nin politikasını, tavsiyelerini, standartlarını, yöntemlerini bu bölgelere yayarak küresel erişimini artırıyor." diye konuştu.

"Merkez ekonomik, sosyal ve çevresel gelişime ivme kazandıracak"

Bakan Muş, merkezin, bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreleri arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancının tam olduğunu söyledi.

"Türkiye, merkezin çalışmalarına destek vermeye hazır"

Bakan Muş, salgının neden olduğu küresel ekonomik çıkmazın bir sonucu olarak geniş Akdeniz Bölgesi'ndeki ekonomik atmosferin yıllar içinde bozulduğunu kaydederek, bu durumun da ekonomilerin küçülmesine, istihdam sorunlarına, kritik ticaret yollarının ve tedarik zincirlerinin aksamasına neden olduğunu anlattı.

"İklim değişikliği çalışmaları açısından önemli"

Son dönemdeki iyileşme belirtilerine rağmen, dünya ekonomisinin gelecek iki yıldaki toparlanmasının orta seviyede olmasının beklendiğini aktaran Muş, şu açıklamada bulundu:

Öte yandan, iklim değişikliği hem bölgesel hem de küresel olarak bir diğer acil sorun. OECD'nin İstanbul merkezi iklim değişikliği, iş ortamı, bağlantı ve altyapı gibi öncelikli politika alanlarının, bölgede sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak açısından son derece önemli.

"Türkiye küresel iş birliği için benzersiz fırsat sunuyor"

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmak gibi bölgedeki insani krizler konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin yakın zamanda yenilenen Tahıl Koridoru Anlaşmasına sunduğu katkılara işaret eden Cormann, Ukrayna'dan bugüne kadar 25 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer gıdaların ihraç edilmesini sağlayan ve dünya çapında milyonlarca insanın gıda ve temel gıdaya erişimini temin eden anlaşmada "inanılmaz derecede etkili kolaylaştırıcı" konumunda olduğunu vurguladı.

"İstanbul küresel iş birliği ve diyaloğa katkıda bulunma konusunda fırsat sunuyor"

Cormann, iki kıta arasında köprü olan; Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan İstanbul'un küresel iş birliği ve diyaloğa katkıda bulunma konusunda benzersiz bir fırsat sunduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü.