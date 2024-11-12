Ömer Bolat: Kişi başına düşen milli gelir 13 bin 243 dolara ulaştı

Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılıyor.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesini açıklarken Türkiye'nin ekonomi verilerini de şöyle aktardı.

2024 yılı ilk 6 ay sonunda, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemiş, 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir ise yüzde 24,2 artışla 13 bin 243 dolara ulaşmıştır. Bu yıl 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır.

KOMİSYONUN GÜNDEMİ

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.