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    Ordu'da serbest piyasada fındık 23 liradan işlem görüyor

    TZOB, üreticinin ürününe sahip çıkmasının bir sonucu olarak serbest piyasada fındığın 23 liradan işlem gördüğünü bildirdi.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 18:19
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 18:20
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    Ordu'da serbest piyasada fındık 23 liradan işlem görüyor

    Karadeniz Bölgesi'nin simgelerinden olan fındık, sezon öncesi açıklanan fiyatların ardından üreticilerin yüzünü güldürdü.

    Giresun kalite kabuklu için 22 buçuk, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirlenen fiyat, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmalarını sağladı.

    SERBEST PİYASADA FINDIK 23-23,5 LİRA

    Ordu'da ise geçtiğimiz aylarda 25 lirayı aşan fındık fiyatları, geçtiğimiz haftalarda 22 lira seviyelerine gerilese de ihtiyacı olmayan üreticiler, panik yapmayıp ellerindeki fındıkları pazara indirmezken, serbest piyasada şuan 50 randımanlı fındık 23 ile 23,5 liradan işlem görüyor.

    Ordu da serbest piyasada fındık 23 liradan işlem görüyor #1

    "ÜRETİCİNİN ELİNDE CİDDİ ORANDA FINDIK VAR"

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Şuan 23-23 buçuk seviyesinde seyrediyor. Üretici, 25 lira civarını bekliyor ve mecbur olmadıkça pazara indirmiyor. Fındık fiyatlarında umutsuz değiliz, üreticiler de 25-26 lira seviyesine çıkmasını bekliyor ve üreticilerin elinde ciddi oranda fındık var. Üreticiler çok ciddi şekilde bahçelerde de mücadelesini sürdürüyor.” dedi.

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